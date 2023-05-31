الحروب الرقمية.. ويليام يرد على صفقة شقيقه مع نيتفليكس بشراكة مع يوتيوب

أبرم الأمير ويليام شراكة رسمية مع موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لإنتاج محتوى جائزة "إرث شوت"، تم الإعلان عنه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أنشأ أمير ويلز البالغ من العمر 40 عامًا، جائزة "إرث شوت" في عام 2020 في محاولة لإيجاد حلول استثنائية لأكبر التحديات البيئية في العالم.

حروب رقم ية

وأضافت الصحيفة أنه تم الإعلان الآن عن الصفقة كجزء من شراكة لمدة عامين، ستعمل جائزة "إرث شوت" مع يوتيوب لإنتاج محتوى "يلهم المستخدمين لدفع العمل ضد تغير المناخ بقصص من التفاؤل الملح من جميع أنحاء العالم".

وتابعت أن الشراكة تتضمن أفلامًا وثائقية مصغرة وأسئلة وأجوبة مع المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز يوتيوب القصيرة والتعاون مع المبدعين.

وأضافت أن الشركة تأتي بعد أن ورد أن شقيقه الأصغر الأمير هاري حصل على 88 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة متعددة السنوات مع عملاق البث الإلكتروني نيتفليكس، الذي أنتج مسلسلاته الوثائقية الأخيرة مع ميجان ماركل.

كجزء من تعاون الأمير ويليام مع عملاق الفيديو، سيدعم يوتيوب نمو قناة "ذا إيرث شوت برايز" الموجودة على المنصة، ويعمل على بناء مجتمعًا مستدامًا نشطًا.

وفي الوقت نفسه، ستعمل المنظمة أيضًا على مساعدة الجائزة في الوصول إلى الجماهير الأصغر سنًا والأكثر دولية الذين يهتمون بشغف بتغير المناخ.

قال بيدرو بينا، رئيس يوتيوب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "الاستدامة تهمن ، إنها مهمة لمجتمع المبدعين الذي يطلق على موقع يوتيوب وهي مهمة للمشاهدين، خاصة المشاهدين الأصغر سنًا الذين يطالبوننا جميعًا بالاهتمام بشكل أكبر كوكب".

وتابع "تتمثل رؤيتنا في جعل يوتيوب الوجهة الرائدة عالميًا للتوعية والتعليم والعمل بشأن أزمة المناخ العالمية، وتتيح لنا الشراكة مع جائزة إرث شوت رفع أصوات الخبراء المعتمدين بشأن هذه القضية المهمة."

وأضاف: "أنه يوفر أيضًا فرصة لتسليط الضوء والاحتفال بالحلول المبتكرة التي قدمها المتسابقون النهائيون لجائزة هذا العام".