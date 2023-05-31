عضو الشيوخ: جلسة استثنائية لمناقشة "إنشاء القومي للتعليم والتدريب" (فيديو)

قال د.عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن جلسة الحوار الوطني اليوم كانت لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الذي بدوره تثبيت سياسات التعليم ووضع استراتيجيته للتعليم واضحة وثابته بجميع مراحله والبحث العلمي والتدريب.

أضاف علم الدين، أن التعليم ركيزة أساسية في قطار التنمية لأي دولة ولا بدّ أن يحظى باهتمام خاص من لجنة مكونة من الخبراء والمختصين ورجال البحث العلمي لوضع استراتيجيات وقرارات متعددة ومدروسة، لتحقيق استقرار العملية التعليمية فب مصر من اجل احداث نهضه حقيقية.

انعقدت جلسة الحوار الوطني اليوم الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

تأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليتكون مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من ثماني مواد لتنص المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزيرًا بالحكومة.

ويهدف المجلس الى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، إضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.