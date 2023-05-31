الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محمد البهي: منصة إلكترونية عربية بهدف زيادة التبادل التجاري

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

طلب العراق استيراد مجموعة من المنتجات والسلع المصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء، فيما أكدت الجزائر ـن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التبادل التجارى مع القاهرة.

وقال المهندس محمد البهى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أمس إن الموقع الإلكتروني الذي يضم الصناعات العربية بات شبه جاهز وستكون جميع القطاعات ممثلة فيه ليتمكن المستثمر العربي من التعرف على الميزات النسبية بكل دولة والمنتجات لتحقيق التكامل والاستفادة من رؤوس الأموال العربية فى إقامة صناعات مشتركة وزيادة التبادل التجارى.

أشار إلى أن اللجنة قررت القيام بمجموعة من الزيارات المكوكيّة للعديد من الدول العربية؛ لتشجيع التبادل التجارى بين الدول العربية.

ودعا المستشار التجاري العراقي حسن على موسى، خلال الاجتماع، رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لزيارة بغداد، مؤكدًا أن بلاده تحتاج للكثير من السلع والمنتجات المصرية التى تستوردها من الدول الأخرى والتي يمكن استبدالها بمنتجات مصرية.

وأكد الدكتور نور الدين هادف، المستشار التجاري بسفارة الجزائر أن اللجنة المشتركة العليا المصرية الجزائرية ستجتمع قريبًا، وتفعّل إنشاء خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين موانئ البلدين لمضاعفة حجم التجارة بينهما.

وأوضح إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية، أن السوق الجزائرى كان منغلقا في الفترة الماضية نتيجة لسياسات خاصة بهم، لكن حاليًا هناك توجه لفتح الأسواق.

وقدم المهندس طارق شبكة، عضو غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شرحا تفصيليًا حول الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه سيبدأ بعدد 10 شركات عينية تجريبية.

وطرح ممدوح الرفاعي، رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، التابع للجامعة العربية عقد ملتقى عربى لتنمية الصادرات بين الدول العربية وأبدى استعداد الاتحاد للمساهمة فى المنصة الإلكترونية ومدها بالتعريفات الجمركية بكل الدول العربية.

وأشار د.فادي عبد السلام، مسؤول ليبي إلى أن السوق الليبى سيكون من أفضل الأسواق فى جلب الاستثمارات واستيراد السلع

واقترح المهندس عمرو فتحى، رئيس مدينة الأثاث بدمياط إقامة منطقة لوجيستية قريبة من ليببا بمدينة السلوم؛ لتسهيل حركة التجارة ودخول البضائع إلى الأراضي الليبية.

ابراهيم السجيني اتحاد الصناعات استعداد استيراد اقتصادي

الأكثر قراءة

غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

الطب الشرعي يفحص "شيك النصب" على الفنان صبري عبدالمنعم

لماذا رفض موسيمانى تدريب الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة