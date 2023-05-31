محمد البهي: منصة إلكترونية عربية بهدف زيادة التبادل التجاري

طلب العراق استيراد مجموعة من المنتجات والسلع المصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والمعدنية ومواد البناء، فيما أكدت الجزائر ـن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التبادل التجارى مع القاهرة.

وقال المهندس محمد البهى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أمس إن الموقع الإلكتروني الذي يضم الصناعات العربية بات شبه جاهز وستكون جميع القطاعات ممثلة فيه ليتمكن المستثمر العربي من التعرف على الميزات النسبية بكل دولة والمنتجات لتحقيق التكامل والاستفادة من رؤوس الأموال العربية فى إقامة صناعات مشتركة وزيادة التبادل التجارى.

أشار إلى أن اللجنة قررت القيام بمجموعة من الزيارات المكوكيّة للعديد من الدول العربية؛ لتشجيع التبادل التجارى بين الدول العربية.

ودعا المستشار التجاري العراقي حسن على موسى، خلال الاجتماع، رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لزيارة بغداد، مؤكدًا أن بلاده تحتاج للكثير من السلع والمنتجات المصرية التى تستوردها من الدول الأخرى والتي يمكن استبدالها بمنتجات مصرية.

وأكد الدكتور نور الدين هادف، المستشار التجاري بسفارة الجزائر أن اللجنة المشتركة العليا المصرية الجزائرية ستجتمع قريبًا، وتفعّل إنشاء خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين موانئ البلدين لمضاعفة حجم التجارة بينهما.

وأوضح إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية، أن السوق الجزائرى كان منغلقا في الفترة الماضية نتيجة لسياسات خاصة بهم، لكن حاليًا هناك توجه لفتح الأسواق.

وقدم المهندس طارق شبكة، عضو غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شرحا تفصيليًا حول الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه سيبدأ بعدد 10 شركات عينية تجريبية.

وطرح ممدوح الرفاعي، رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، التابع للجامعة العربية عقد ملتقى عربى لتنمية الصادرات بين الدول العربية وأبدى استعداد الاتحاد للمساهمة فى المنصة الإلكترونية ومدها بالتعريفات الجمركية بكل الدول العربية.

وأشار د.فادي عبد السلام، مسؤول ليبي إلى أن السوق الليبى سيكون من أفضل الأسواق فى جلب الاستثمارات واستيراد السلع

واقترح المهندس عمرو فتحى، رئيس مدينة الأثاث بدمياط إقامة منطقة لوجيستية قريبة من ليببا بمدينة السلوم؛ لتسهيل حركة التجارة ودخول البضائع إلى الأراضي الليبية.