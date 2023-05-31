"الزراعة" تتابع موقف توريد محصول القمح بمحافظة سوهاج

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات المرور والمتابعة لعمليات توريد محصول القمح بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

وعقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتورة أمل إسماعيل، مدير مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماعا مع مسئولي الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي بالمحافظة، بحضور المهندس مختار علام مدير مديرية الإصلاح الزراعي ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وصلاح أبو جناح مسئول استصلاح الأراضي بالمحافظة، لبحث موقف عمليات التوريد والتيسير على المزارعين، وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

وأكد «صالح» توجيهات وزير الزراعة بالعمل على تشجيع المزارعين، على توريد الأقماح للشون والصوامع الحكومية، والتنسيق الكامل بين مسئولي وزارتي الزراعة والتموين، في هذا الشأن، كذلك الوحدات المحلية، والتأكيد على الجهود التي بذلتها الدولة لدعم المزارعين، وتحديد سعر الإردب 1500 جنيه متخطيا بذلك السعر العالمي، حيث تشتري الدولة القمح من المزارعين بأعلى الأسعار لتقدمه بعد ذلك للمواطنين في صورة رغيف خبز مدعم، الأمر الذي يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة أمل إسماعيل، مدير مديرية الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة بالمديرية والإدارات الزراعية والجمعيات لمتابعة وحث المزارعين على توريد كميات الأقماح المخزنة لديهم.