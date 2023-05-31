تفاصيل اجتماع مجلس جامعة مطروح في جلسته الـ 63

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والستين، اليوم الأربعاء، الموافق الحادي والثلاثين من مايو ٢٠٢٣، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي بالكيلو ٩.

ورحب الدكتور مصطفى النجار، باللواء خالد شعيب، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة على كل الأصعدة.

وأشاد محافظ مطروح، بالجهود التي تبذلها الجامعة، مستعرضًا عدد من المشروعات التي تقوم بها المحافظة، متمنيًا دوام التقدم لجامعة مطروح وكل منتسبيها.

وتابع الدكتور مصطفى النجار، مع عمداء الكليات، انتظام سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتأمين مقار الامتحانات، موجهًا بضرورة إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التفوق والنجاح.

وتوجه الدكتور مصطفى النجار، بالشكر لجميع القائمين على المؤتمر الطلابي الرابع الذي نظمته الجامعة بعنوان "جامعة مطروح والعبور نحو الجمهورية الجديدة في ظل رؤية 2030"، وخروجه بتلك الصورة المشرفة، مؤكدًا أن الجامعة لا تألو جهدًا في دعم كافة الأنشطة الطلابية الهادفة، مما يسهم في صقل مواهب الطلاب، مشيدًا بنجاح المؤتمر وإبداعات الطلاب المشاركين في المعارض، والأعمال الفنية، ومعروضات نادي ريادة الأعمال، والأنشطه الرياضية، مضيفًا أن المؤتمر تضمن ركنًا خاصًا بمكتبة الطفل، وكذلك ركنًا خاصًا بمتحف الحضارات، بالإضافة إلى عدد من المعارض الأخرى وورش العمل.

ووافق المجلس على منح درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية لعدد خمسة خريجين بكلية التمريض دور يناير ٢٠٢٣، كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة الماجستير في الآداب تخصص اللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك منح طالبة دبلوم الطب البيطري في الكيمياء الحيوية خريف ٢٠٢٢.

كما وافق المجلس على منح طالبًا وطالبةً بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بقسمي العلوم النفسية والأساسية بنظام الساعات المعتمدة ومنح أربعة طلاب بكلية التربية الرياضية درجة الدبلوم الخاص في التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية فصل الخريف ٢٠٢٢ بنظام الساعات المعتمدة.

وأهدى الدكتور مصطفى النجار، درع المؤتمر الطلابي الرابع إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكذلك تكريم الدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، للجهود المتميزة في تنظيم أعمال المؤتمر، متمنيًا للجميع دوام الازدهار والرقي.

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