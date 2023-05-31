الأول منذ 3 عقود.. العالم يترقب حفل الزفاف الملكي الأردني (تفاصيل)

تستعد المملكة الهاشمية الأردنية لأول حفل زفاف ملكي منذ 30 عامًا حيث من المقرر أن يعقد ولي العهد الأمير حسين قرانه على خطيبته السعودية المهدنسة رجوى السيف، غدًا الخميس الأول من يونيو.

مكان الزواج

ويعقد الزوجان قرانهما في المكان ذاته الذي تزوج فيه والده ووالدته وجده في وسط مدينة عمان، في حفل زفاف مصمم لإظهار الاستقرار والاستمرارية في العائلة المالكة الهاشمية.

دعوة حفل الزفاف الملكي

كما تم إطلاق شعار للاحتفال بذلك اليوم يضم الخط العربي لكلمات "نبتهج" و"نفرح".

وفعلت الصفحة الرسمية للديون الملكي الاردني على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام"، هاشتاج بعنوان #نفرح_بالحسين.

ونصت الدعوة على: "يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف" وتم ترجمة الدعوة باللغة الانجليزية أيضًا.

دعوة عشاء ملكي

كما وجه الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، دعوة لحضور عشاء ملكي خاص، يقام قبل حفل الزفاف، لعدد من كبار الشخصيات الأردنية، في مضارب بني هاشم.

شروط حضور حفل العشاء

وكانت الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور حفل العشاء هي ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الخلوي.

حفلات موسيقية مجانية للشعب الاردني

في الوقت نفسه، حضر عشرات الآلاف من الأردنيين حفلاً غنائياً افتتاحياً في استاد عمان الدولي مساء الاثنين، شارك فيه بعض من أبرز المواهب الموسيقية الأردنية والمنطقة ، من ديانا كرزون وزين عوض إلى المصريين تامر حسني وأحمد سعد.

موكب الزفاف

في الفترة التي تسبق احتفالات الخميس، سيتم إغلاق شوارع عمان بشكل متزايد أمام حركة المرور. بين الساعة 15:00 والساعة 19:00 بتوقيت الأردن، وستكون المدينة شبه مغلقة حيث يشق الموكب الملكي طريقه إلى وسط المدينة.

وأعلنت السلطات الأردنية أن وسائل النقل العام ستكون مجانية للأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى طريق الموكب وكان الموكب الملكي الأردني دعامة أساسية لتقاليد البلاد منذ إنشاء المملكة الهاشمية في عام 1946 ويقود 71 فردا من الحرس الملكي ، يرتدون عادة أوشحة حمراء ، مسيرة 20 لاند روفر ودراجة نارية حمراء.

من سيحضر حفل الزفاف؟

كانت قائمة المدعوين سرًا خاضعًا لحراسة مشددة لكن بعض الأسماء الرئيسية موجودة في المجال العام، ولكن تأكد بالفعل حضور سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، بعد أن حضرت حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن.