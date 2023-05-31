سفير المجر بالقاهرة يزور المتحف الزراعي ويتفقد معرض زهور الربيع

زار السفير أندراش أيمر كوفاكش، سفير دولة المجر بالقاهرة، اليوم، المتحف الزراعي بالدقي، وتفقد معرض زهور الربيع، يرافقه الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس محمود عطا المشرف العام على المتحف ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض الزهور.

وقام "كوفاكش" بزيارة متحف المقتنيات التراثية ومتحف الزراعة المصرية القديمة وقاعة السينما الملكية وأشاد بالمعروضات الزراعية، كما تفقد أجنحة معرض الزهور.

وفي سياق متصل، استقبل معرض الزهور اليوم كل من حرم سفير صربيا، حرم سفير أرمنيا، حرم سفير اليابان، حرم سفير سنغافورة، حرم سفير ليتوانيا، وأشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي، هذا ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسفراء الأجانب بالقاهرة.