بعد تحذير «الأرصاد الجوية» .. كيف تحمين أطفالك من موجات الحر؟
بالتزامن مع الأجواء الترابية وارتفاع درجات الحرارة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس ودرجات الحرارة على الأطفال، وتقدم “الدستور” طرق حماية طفلك من العواصف الترابية نقلا عن صحيفة "hindustantimes" .
صرح الدكتور سانديب ساوانت ، استشاري ورئيس قسم طب الأطفال، أنه يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابة الأطفال بالمرض و يمكن أن يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وتشنجات الحرارة وضربة الشمس وهي حالة طبية طارئة، ويمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور.
واقترح أشياء يجب تجنبها عندما يتعلق الأمر بخروج الأطفال تحت أشعة الشمس:
- يجب أن يتجنب الأطفال الخروج من المنزل بين الساعة 12:00 ظهرًا و 4:00 عصرًا وقضاء بعض الوقت في المنزل.
- يمكن للوالدين لعب الألعاب الداخلية مع الأطفال وألعاب الطاولة مثل الثعبان والسلم والشطرنج واللودو والقراءة والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام التعليمية.
- وتشجيع الطفل على شرب كمية كافية من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف.
- وفي الأيام الحارة ، يمكن إعطاء الرضع الذين يتناولون لبن الأم لبن ثدي إضافي ، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء ، خاصة في الأشهر الستة الأولى.
- وتحفيز الطفل على البقاء نشيطاً في المنزل لأن الصيف قد يؤدي إلى الخمول والإرهاق.
- ويجب على الام محاولة حجب أشعة الشمس في المنزل أثناء النهار عن طريق إغلاق الستائر ووفتح النافذة عندما يكون الطقس باردًا في الخارج.
- ويجب اختيار ملابس فضفاضة ملونة مصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن والكتان للاطفال.
- عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارات عندما يكون الجو حارًا بالخارج.
- يجب استشارة الطبيب إذا كان الطفل يعاني من صداع وإسهال وغثيان وقيء ونوبات إغماء.