بعد تحذير «الأرصاد الجوية» .. كيف تحمين أطفالك من موجات الحر؟

بالتزامن مع الأجواء الترابية وارتفاع درجات الحرارة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس ودرجات الحرارة على الأطفال، وتقدم “الدستور” طرق حماية طفلك من العواصف الترابية نقلا عن صحيفة "hindustantimes" .



صرح الدكتور سانديب ساوانت ، استشاري ورئيس قسم طب الأطفال، أنه يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابة الأطفال بالمرض و يمكن أن يؤدي إلى الجفاف والإجهاد الحراري وتشنجات الحرارة وضربة الشمس وهي حالة طبية طارئة، ويمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور.

واقترح أشياء يجب تجنبها عندما يتعلق الأمر بخروج الأطفال تحت أشعة الشمس: