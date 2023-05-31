بعد تحذيرات وزارة الصحة.. نصائح لمواجهة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي

حذرت وزارة الصحة من انتشار حالات التسمم الغذائي خلال موسم الحج لعام 2023، ونصحت بالانتباه لأعراض التسمم الغذائي خلال فترة الحج، واستشارة أطباء البعثة الطبية عند الحاجة.

وفي هذا التقرير يقدم “الدستور” كل مايمكن معرفته عن التسمم الغذائي واعراضه واسبابه وكيفية الوقاية منه.

ما هو التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي هو مرض يسببه تناول طعام ملوث ليست الحالة خطيرة في العادة ويتحسن معظم الناس في غضون أيام قليلة دون علاج في معظم الحالات ، يكون الطعام ملوثًا بالبكتيريا أو الفيروسات مثل:

العطيفة - السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي.

السالمونيلا.

الإشريكية القولونية.

نوروفيروس.

الليستيريا.

ما هي أعراض التسمم الغذائي؟



تشمل أعراض التسمم الغذائي ما يلي:

الشعور بالغثيان.

القيء.

الإسهال الذي قد يحتوي على دم أو مخاط.

تقلصات في المعدة وآلام في البطن.

نقص الطاقة.

الضعف.

فقدان الشهية.

ارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى تصل الى حمى.

آلام العضلات.

قشعريرة.

وتبدأ أعراض التسمم الغذائي عادة في غضون يوم إلى يومين من تناول طعام ملوث ويمكنهم أيضًا البدء بعد بضع ساعات أو بعد عدة أسابيع.

أعراض الجفاف الشديد مثل الارتباك، وسرعة ضربات القلب ، وعيون غارقة ، وقليل من البول أو عدم وجود بول.

ماذا تفعل إذا كان لديك تسمم غذائي؟

البقاء في المنزل حتى لا تمرض أو تصاب بالإسهال لمدة يومين على الأقل.

اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف ويمكنك شربه إذا كان ذلك أسهل.

تناول محلول معالجة الجفاف.

تناول الطعام عندما تشعر بالقدرة على ذلك جرب وجبات صغيرة وخفيفة.

تناول الأطعمة الخفيفة مثل الخبز المحمص والبسكويت والموز والأرز حتى تشعر بالتحسن.

تجنب تناول الكافيين والمشروبات الغازية والتوابل والأطعمة الدهنية فقد تجعلك تشعر بسوء.

كيف تصاب بالتسمم الغذائي؟

يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول طعام ملوث بالجراثيم، أي نوع من الأطعمة يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

ويمكن أن يتعرض الطعان للتلوث في الحالات التالية:

لم يتم طهيه أو إعادة تسخينه جيدًا.

لم يتم تخزينها بشكل صحيح على سبيل المثال، لم يتم تجميدها أو تبريدها.

تركت لفترة طويلة.

تم طهيه من قبل شخص مريض أو لم يغسل يديه.

تؤكل بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.

عدم إعادة تسخين الطعام المطبوخ جيدًا.

كيف تواجه انتقال العدوى؟

منع طهي الطعام عندما تكون مريضًا.

اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ كثيرًا.

تنظيف الأسطح ومقاعد المراحيض ومقابض الدفق والأحواض والصنابير في كثير من الأحيان.

تأكد من أن كل فرد في المنزل لديه مناشفه وملابسه الخاصة.

غسل ملابس الشخص المصاب على أعلى درجة حرارة في الغسالة.