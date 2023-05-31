ردًا على تشافي.. صحيفة بريطانية تكشف أسباب رفض مانشستر سيتي بيع كانسيلو

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرتغالي جواو كانسيلو، المُعار إلى مانشستر سيتي الإنجليزي من بايرن ميونخ، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة مانشستر سيتي في بيع كانسيلو؛ بسبب توتر العلاقة بينه وبين مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وعدم تفعيل بند الشراء في عقده من بايرن ميونخ الألماني، والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو.

يأتي ذلك في ظل اهتمام نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في الحصول على خدمات كانسيلو بشدة في الصيف.

صحيفة بريطانية تكشف الأسباب الحقيقية لرفض مانشستر سيتي بيع كانسيلو في الشتاء

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تصريحات تشافي التي أدلى بها عن صفقة كانسيلو لم تكشف الحقيقة كاملة.

وكان تشافي قد أدلى بتصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أكد خلالها أن مانشستر سيتي رفض بيع كانسيلو في الميركاتو الشتوي الماضي، رغم وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين على إتمام الصفقة.

وقالت الصحيفة البريطانية نقلًا عن موقع "مانشستر إيفنينج نيوز"، فإنه حسب مصادر داخل النادي فإن تشافي لم يشرح الأسباب الحقيقية وراء رفض مانشستر سيتي بيع كانسيلو في الشتاء الماضي.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن نادي برشلونة لم يكن مستعدًا لدفع قيمة صفقة كانسيلو بشكل كامل، لذلك اتجه مسئولو مانشستر سيتي إلى التفاوض مع بايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي ستحسم موقفها النهائي بشأن مصير جواو كانسيلو في الميركاتو الصيفي.

ورحل جواو كانسيلو عن مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء، مقابل 70 مليون يورو.

وشارك جواو كانسيلو في 47 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، سجل خلالهم ثلاثة أهداف، بينما قدم 12 تمريرة حاسمة.

ونجح الظهير البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، في التتويج ببطولة الدوري مع بايرن ميونخ ومانشستر سيتي هذا الموسم.

ويُعد كانسيلو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها ناديا برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي.