بصائر.. حكاية مشروع تخرج لطلاب الأزهر "لمواجهة الإلحاد"

دشن طلاب بجامعة الأزهر؛ موقعًا إلكترونيًا باسم «بصائر» ضمن مشروع تخرج في ختام رحلتهم الدراسية، وخصصوا المشروع للتوعية من بعض «العادات السيئة» من بينها مواجهة الإلحاد.

وقال أحمد حسن، أحد الطلاب المُشاركين في مشروع التخرج: نحن طلاب في الفرقة الرابعة بكلية الإعلام، جامعة الأزهر، قسم الصحافة والنشر، وكان مطلوبًا منّا عمل مشروع تخرج، سواء كان موقعًا إلكترونيًا أو مجلة أو صحيفة.

وأضاف «حسن»: اخترنا تدشين موقع إلكتروني، وحينما وصلنا إلى مرحلة اختيار الفكرة؛ كان حاضرًا ببالنا مشكلة انتشار الإلحاد، إلى جانب عادات سيئة أخرى قادمة من الغرب إلى مجتمعاتنا، مثل الشذوذ الجنسي والعنف الأسري، وغيره الكثير، وأتت لنا فكرة أن نُدشن موقع ديني يُحارب الإلحاد وجميع العادات السيئة.

عند اختيار الطلاب لاسم موقعهم، فكرّوا في إيجاد اسم يدل على الموقع.. «هنا؛ اخترنا اسم بصائر لأننا نسعى لتبصير الناس وتعليمهم أمور دينهم، وحثهم على اتّباع الأخلاق الحسنة، وبدأنا نعمل في الموقع، وأعددنا تقارير وحوارات ومقالات وأخبار، وغيرهم.

الطلاب القائمون على المشروع هم: أحمد حسن، طه بدران، حسن ربيع، إسلام خالد، خالد فتحي، درويش عبدالله، أحمد عبد المنعم، أحمد الجنايني، علاء صلاح، ويُشرف عليه الدكتور رامي دويدار.