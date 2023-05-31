الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صلاح سالم: فوزي بجائزة الدولة التقديرية تعويض عن بوار سوق القراءة

صلاح سالم
صلاح سالم

قال الكاتب الصحفي صلاح سالم، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن حصوله عن جائزة الدولة التقديرية جاء عن مجموع أعماله بحوالي ٢٨ نصا منها ١٨ كتابا وعشرة دراسات مستقبلية.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “الجائزة بالنسبة لي إشارة إلى أنني ماض في الطريق الصحيح، وبالنسبة لي ككاتب فهي بمثابة تعويض عن البوار في سوق القراءة كما أنها تؤكد أن الطريق الذي تعبت نفسي فيه على مدى العشرين سنة لم يضع هباء أو لم يكن عبثيا، والحمد لله لا زال هناك من يفهم أو من يقدر هذا الجهد، وهذا ما يحتاجه كل كاتب حتى يقدر أن يواصل طريقه”.

 وتابع: “اهتمامي الأول كان الفكر العربي والعقل السياسي العربي تحديدا، واهتممت على مدار ١٠ أعوام بدراسة ظاهرة الأديان بالمعنى الوضعي واللاهوتي، بحوالي ٥ كتابات اللاهوت التاريخي والمشترك التوحيدي والضمير الإنساني وكونية الإسلام رؤية للوجود والمعرفة والآخر، وتقريبا أنتجت مكتبة صغيرة فيما يسمي عموما بفلسفة الدين، بالإضافة إلى اهتمامات بدراسة الوضع البشري والدراسات الفكرية، خصوصا جدل الدين والحداثة وعصر التدوين العربي إلى عصر التنوير الغربي”.

 

الكاتب الصحفي صلاح سالم جريدة الأهرام الدولة التقديرية ظاهرة الاديان اللاهوت التاريخي

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