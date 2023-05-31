إحباط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية بجمارك بورسعيد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام)، بالتنسيق مع الإدارة العامة للواردات بجمارك بورسعيد من إحباط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية (الكترات) بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.

جاء الضبط بناءً على إخبارية سرية مفادها اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة ممنوع دخولها البلاد إلا بالموافقات الأمنية المسبقة داخل مشمول البيان الجمركي 192620 لـ سنة 2023 والصنف طبقا للمستندات عبارة عن عدد يدوية واردة من الصين.

تم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من سعيد الدايدموني مدير إدارة التحريات وطارق حسن مدير إدارة المكافحة وراني أحمد، مدير إدارة الفحص وجمال حسني مأمور الحركة ومصطفى حمودة ووليد الزند وشريف العجمي بمكافحة التهرب الجمركي، فتبين وجود 5070 نصلاً معدنيًا (كتر) أحجام وأشكال مختلفة مخبأة داخل كراتين البضائع.

قرر محمد حسام الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.