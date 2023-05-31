وكيل "إعلام المنوفية" يكشف سر رسالته المؤثرة لطلابه بورقة الامتحان

كشف الدكتور السيد السعيد أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام بجامعة المنوفية، عن تفاصيل الرسالة التي انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية والتي وجهها لطلابه من الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم الإعلام بمادة المعاملة والمراسم، والموجودة في آخر ورقة الأسئلة.

وأكد السعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فوجئ بانتشار تلك الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل الكبير، ولكنه يعتبرها رسالة إنسانية من معلم لطلابه الذين قضوا معه 4 سنوات يتلقون العلم استعدادا للحظة التخرج والاحتكاك بسوق العمل.

وعن سر تلك الرسالة أوضح أستاذ العلاقات العامة بجامعة المنوفية، أنه كتبها تعبيرا عن مشاعر صادقة لطلاب يعتبرهم أخوة وأصدقاء، وأراد أن يحدثهم فربما لا يمكنه رؤيتهم أثناء تأدية الامتحان، فكانت تلك هي الوسيلة التي تأكد أنه قادر أن يوصل رسالته لهم.

وأضاف السعيد، أنه في غاية السعادة لوصول رسالته بهذا الشكل، وحرص طلابه على الاحتفاظ بها كـ ذكرى، ونشرهم الرسالة عبر جروبات الجامعة والحسابات الشخصية ليتذكروه تلك الأيام فهو رد معنوي وحب متبادل بين الأستاذ والطلاب.

وقال في نص الرسالة: "هذا الامتحان الأخير لي معكم فى عام تخرجكم و نهاية لأربع سنوات من الحب والصداقة والدراسة والعمل.. أحببت فيكم الأخلاق والأصالة والاجتهاد وحب العلم واحترام المعلم.. قد تنتهى الدراسة لكن حتما لا ينتهى الحب ويبقى الأثر، سيظل قلبي مفتوح لكم قبل مكتبى، وأفرح لأفراحكم وتتبع حياتكم للاطمئنان عليكم.. حفظكم الله وأشوفكم بخير".. إمضاء دكتور السيد السعيد.