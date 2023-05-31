الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اختتام أعمال الدورة التدريبية لأئمة وعلماء لبنان

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التدريبية لأئمة وعلماء لبنان التي استمرت لمدة أسبوعين بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: "أرجو أن تكون هذه الدورة قد آتت ثمارها وأن الغرض من هذه الدورات أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح في كيفية تناول القضايا المطروحة على الساحة"، كما طالب الدارسين بالتواصل مع المنظمة عند دراسة أية قضية فكرية.

وقال الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب وأمين عام هيئة كبار العلماء، إن هذه الدورة تناولت الأبعاد العقدية التي تتعلق بتفكيك الفكر المتطرف، وأضاف أن جماعات التطرف ينفدون بفكرهم إلى الشباب، ولذا يجب أن تكون هناك منهجية للرد عليهم، وقال إن الدورة تجربة جيدة لأن التفاعل في هذه الدورة كان هو الشيء الأبرز، كما طالب بتقديم مقترحات لكيفية النهوض بالدورات القادمة، وكلنا أمل أن يكون هناك طرح جديد وتناول جديد حتى ينتج فكرًا في صورة أوراق وبحوث.

من جهته، أكد الدكتور طارق اللحام، رئيس رابطة قدامى وطلاب الأزهر بلبنان، أننا ننظر إلى الأزهر نظرة إجلال وتقدير وأن كل إنسان وسطي يتمنى التواصل مع الأزهر، وأن هذه الدورة هي فاتحة خير لأبناء لبنان وسنتواصل معكم دائمًا إن شاء الله.

بينما طالب أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة أن نتعاون جميعًا لنكون إيجابيين في فهم الفكر المتطرف وكيفية علاجه، حتى نحمي مجتمعاتنا من هذه الآفة الخطيرة.

كما ثمّن الدكتور عبدالدايم نصير، تفاعل الدارسين في هذه الدورة، وقال إن هذه الدورة نقطة على طريق طويل حتى ننفي عن الإسلام ما علق به من أعمال بعض المنتسبين إليه ونوضح أن الإسلام منها بريء.

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