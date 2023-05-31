كولر يهدد طاهر محمد طاهر بمصير "أيمن أشرف"

هدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بتجميد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لنهاية الموسم بعد أزمته الأخيرة في المران قبل إعلان قائمة مباراة سيراميكا كيلوباترا في الجولة الماضية.

وكشف مصدر بالأهلي أن طاهر محمد طاهر انفعل في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بسبب عدم مشاركته أساسيًا في المران الذي سيحدد ملامح اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء، واعترض اللاعب على عدم وضعه في التقسيمة الأساسية.

وأضاف المصدر أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عقد جلسة مع اللاعب حذره من استمرار اعتراضه علي قرارت المدير الفني ولا بد من الالتزام بأي قرار خاصة أن هناك لائحة سيتم تطبيقها على أي لاعب يخرج عن النص.

وأشار المصدر إلى أن كولر رفض الحديث مع اللاعب وهدده بالتجميد وعدم اللعب حال تكرار الأمر وتم استبعاده من مواجهة سيراميكا كليوباترا بمثابة عقوبة فنية وقرصة ودن من أجل الالتزام بالقرار الفني.

وأوضح المصدر أن مدير الكرة طلب من اللاعب الصبر على مشاركته وعدم تكرار صدام زميله أيمن أشرف والذي خرج من حسابات المدير الفني بشكل واضح للجميع.

في المقابل يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته غداً الخميس استعداداَ لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم عقب مباراة سيراميكا كيلوباترا، من أجل منحهم فرصة التقاط الإنفاس وتفادي حالة الإجهاد البدني والعصبي قبل لقاء الوداد المغربي.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين على هامش المران غداً من أجل التحضير لمواجهة بطل المغرب وشرح البرنامج الفني حتي موعد المباراة بجانب جلسته مع الجهاز المعاون لدراسة تقرير محلل أداء الفيديو عن كل ما يتعلق عن أخر مباريات الوداد لتحديد مواطن القوة والضعف للمنافس.