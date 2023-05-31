الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرز تخفيضات إنتاج النفط من مايو وحتى نهاية 2023 في العالم

النفط
النفط

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، فيديوجراف يوضح أبرز تخفيضات إنتاج النفط من مايو حتي نهاية شهر 2023 في العالم، وجاءت على النحو التالي:

ـ السعودية تخفض إنتاجها 500 ألف برميل يومياً.
ـ روسيا تمدد خفض إنتاجها 500 ألف برميل.
ـ العراق تخفض إنتاجها 211 ألف برميل يومياً.
ـ الإمارات تخفض إنتاجها 144 ألف برميل يومياً.
ـ الكويا تخفض إنتاجها 128 ألف برميل يومياً.
ـ الجزائر تخفض إنتاجها 48 ألف برميل يومياً.
ـ عمان تخفض إنتاجها 40 ألف برميل.

وفي أبريل الماضي، أظهر تقرير المنظمة انخفاض إنتاج "أوبك"، تراجع إنتاج المنظمة في أبريل بنحو 191 ألف برميل يوميا إلى 28.60 مليون برميل يوميا، مع توقف الصادرات من شمال العراق، وتعطل بعض صادرات نيجيريا، بسبب نزاع عمالي. في حين أن الإمدادات من خارج "أوبك" من المتوقع أن ترتفع بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في 2023.


 

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