أكثر من نصف سكان السعودية دون 30 عاما

يشكّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاما 51,1 بالمئة من إجمالي سكان السعودية البالغ عددهم 32,2 مليونا، على ما أظهرت نتائج إحصاء وطني الأربعاء في أكبر اقتصاد في العالم العربي.



وبلغ عدد السعوديين 18,8 مليون نسمة بنسبة 58,4 بالمئة مقابل 13,4 مليون أجنبيا بنسبة 41,6 بالمئة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني الذي أجرته في عام 2022.

وجاء في نتائج الإحصاء أن الشباب أقل من 30 عاما عددهم أكثر من 16,45 مليونا. وذكر أن 63 بالمئة من المواطنين السعوديين هم دون 30 عاما، فيما أنّ 35 بالمئة من غير السعوديين هم دون 30 عاما.



وبلغ متوسط العمر في المملكة 29 عاما، فيما بلغ معدل النمو السكاني السنوي 2,5 بالمئة. وزاد عدد سكان المملكة 8,2 مليون نسمة بنسبة (34,2 %) مقارنة بنتائج آخر إحصاء وطني في 2010.



وكان من المقرر إجراء الإحصاء الوطني، الخامس في تاريخ المملكة، في عام 2020 لكن تم تأجيله إلى 2022 بسبب تفشي وباء كوفيد-19.



وأظهرت النتائج انخفاض عدد السكان الأجانب في السعودية بدءا من عام 2017 (14,6 مليون نسمة)، مع تسارع سياسة السعودة (إحلال المواطنين السعوديين محل الأجانب) وفرض رسوم على المرافقين الأجانب.



ودفع القرار العديد من أرباب الأسر الأجانب خصوصا من الطبقات العاملة لإرسال زوجاتهم وابنائهم إلى بلدانهم لتفادي دفع الرسوم.



وتشكل النساء 49,8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين، وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل بل وإرسال أول امرأة إلى الفضاء.