الأغبياء لايستحقون الذكاء الاصطناعي

هل تريد أن تستمع إلي صوت والدك الذي رحل عنك منذ زمن؟ هل تريد أن تشكو له حالك وماذا فعلت بك الحياة؟ هل ترغب في التنزه مع والدتك في أرقي الأماكن في العالم وتسترجع معها الذكريات بالرغم أنها توفيت وأنت طفل صغير؟ .. هل تريد أن تشدو لك بأغنية كنت تستمع إليها حين تقوم والدتك بأعمالها المنزلية؟.. لاتستعجب حين تلامس يدك يداها أو ترتمي بين أحضانها وتشعر بدفء قلب أمك التي غيبها الموت عنك.. هذا ما يعدك به الذكاء الاصطناعي أو مايعرف بمصطلح "الحوسبة العاطفية" أو قدرة الألة على قراءة المشاعر ومحاكاتها.، فماعليك إلا أن تمتلك انترنت الأشياء التي تؤهلك لاستقبال من ترغب في عودتهم لحياتك مرة أخري،.ولا تندهش حين يهتف والدك بنصائحه المعتادة بطريقة عصرية في عالم الميتافيرس.

ضجة وحالة سخط أصابت الجميع حين أعلن الملحن عمرو مصطفي عبر حسابه بإحدي منصات التواصل الإجتماعي عن تقديم لحن جديد لسيدة الغناء العربي "أم كلثوم" وأراد أن يعرف رد فعل الجمهور. بالطبع استخدم "عمرو" تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اعادة صوت كوكب الشرق بكلمات وألحان جديدة بعد نجاج تجربة حفلاتها الحديثة عن طريق تقنية "الهولوغرام"، وقد يتكرر الأمر مع عبدالحليم حافظ أو شادية أو محمد عبدالوهاب فلما لا فقد حدث ذلك مع سيمفونيات بيهوفن؟!.. وان كان هذا الأمر لم يعد مستحيلا في ظل التقنيات الحديثة التي تهيمن علي أغلب مناحي الحياة . فالذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية أو بعيد عن أي انسان يعيش في أقصي نقطة علي كوكب الأرض.

قد يترتب علي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال مثل مجال الفن خلق مشكلة قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، في ظل غياب قوانين منظمة لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، فالأمر الطبيعي أن يتحقق الحدث ثم التداعيات التي يمكن معالجتها من واقع تشريعات تحفظ حقوق الأخرين، أو من أصابهم مكروه من جراء استخدام مثل هذه التطبيقات بقدراتها اللامتناهية..وسؤال جوهري، أي تشريعات وقوانين جديدة تحاكم الألة لم يسبق لنا معرفتها ولم نعهدها من قبل؟ .. إلي الأن ليس هناك قوانين ملزمة إلا من رحم ربي، أو كما أوصي الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي وعلي رأسهم مؤسسة "لينكد إن" بضرورة أن تضع الحكومات المبادئ والمعايير التي من شأنها تحد من مخاطر استخدام التكنولوجيا، ويبدو الأمر لايختلف كثيرا عن القوانين المنظمة لوسائل التواصل الإجتماعي ومخاطرهها فالأمر متروك لتقديرات الدول كما تري وفقا لقوانينها الداخلية.

وفي تصريح مدو أعلن "سام ألتمان" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" التي تقف وراء منصة الدردشة الإلكترونية تشات جي بي تي" "ChatGPTأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي- في حالة فشل الشركة وضع مخطط مشروع قانون ينظم "الذكاء الاصطناعي" ستغادر الشركة الاتحاد الأوروبي بلا رجعة، وأن المسودة الحالية لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي ستكون مفرطة في عملية التنظيم -أفلح ان صدق- وعلي الجميع الإنتظار.

الذكاء الاصطناعي في أبسط تعريفه هو مجموعة خوارزميات تنتج برامج الكترونية تحاكي الذكاء البشري والقدرة الذهنية وأنماط عملها، ويساعد الانسان في تحقيق أهدافة بأقل جهد ووقت، ومن ثم ينعكس ذلك علي تحقيق جودة حياة ينعم بها من يمتلك هذه التطبيقات.

السباق مستمر في هذا المجال ولا أحد يتوقع إلي أي مدي تصل بنا الثورة التكنولوجية مع أمور قد تتعارض مع أمن واستقرار نفسي والتحديات الوجودية للإنسان.

الخوف والتهديد من الألات الجديدة ليس وليد اليوم فهو احساس يلازم الإنسان منذ بداية الثورة الصناعية دائما مايردد أن الألة بديل للعنصر البشري وفي النهاية نكتشف أنها تزيح أعباء عضلية وأعباء ذهنية، وفي سياق أخر لمخاوف استخدام الذكاء الاصطناعي ليس مايتعرض له التراث الفني فقط ، بل ازدات المخاوف مع ظهور "الربوت" وقيامه بأعمال يؤديها الإنسان العادي نجد مجموعة "جولدن ساكس" وهي مجموعة مالية وإستثمارية أمريكية ومتعددة الجنسيات نشرت في مارس الماضي دراسة بحثية جاء فيها، أن 300 مليون وظيفة سيتم الإستغناء عنها في أوروبا وأمريكا بسبب استخدمها هذه التطبيقات، وبالبحث في الهيكل الوظيفي لهذه المجموعة المنتشرة فروعها في أغلب دول العالم نجد أن عدد العاملين بها تجاوز 35 ألف موظف، مثل هذه الشركات عابرة القارات تبادرد بهذه الدراسات وترحب بنتائجها، فتقليص العمالة وتوفير الرواتب هدف أساسي تسعي إليه مثل هذه المؤسسات العملاقة والتي يقاس نجاحها بقدر ماتحققه من أرباح ، لاسيما أن لديها برامج عمل موحده يمكن من خلالها ادارة كافة الأفرع في العالم من مقر الشركة الأم... هل هذا يعني أن الربوت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستؤدي كافة الأعمال دون تدخل بشري؟ بالطبع لا !! .. علينا أن ندرك آخذين في الإعتبار بأن الأنسان هو صانع الألة وهو المصمم الرئيسي للخوارزميات الذي تعمل به الآلات الحديثة ، والسباق مستمر بين الإنسان والآلة وكل ماهو جديد في الثورة العلمية، وعلي العنصر البشري أن يكون الأذكي دائما وأن يلاحق الألة في تطورها، فالأغبياء لن يكون لهم مكانة في عالم حديث ولايستحقون الذكاء الاصطناعي.