رشا كليب: لا بد من ضوابط للإنفاق ودمج "ذوي الإعاقة"

خلال مناقشة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها لمشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

واقترحت رشا خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، إضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة في التشكيل بجانب نقابة المعلمين.

وفيما يتعلق بالاختصاصات، قالت إنه لا بد من ضوابط لعمليات الإنفاق ووضع الرؤي والأساسيات لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، والتخطيط الاستراتيجي للمنظومة التعليمية ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة، محليا وإقليميًا وعالميا.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ51 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.