الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"هنا القاهرة".. 89 عامًا على جملة أحمد سالم عبر أثير الإذاعة

هنا القاهرة
هنا القاهرة

في كل نهاية شهر مايو، يحتفل المصريين ببداية بث الإذاعة المصرية التي بدات بكلمات "هنا القاهرة" بصوت الممثل والإعلامي أحمد سالم، تلك الكلمات التي كانت ولا تزال تنتشر بين المصريين كونها تعني قيمة مصر.

خلال هذه السطور، يرصد “الدستور” سر انتشار شعار كلمة  “هنا القاهرة” على الرغم من مرور 89 عامًا على انطلاقها وبداية عملها.

"هنا القاهرة"، تعد أيقونة لجميع المحطات الإذاعية المصرية، حيث أصبحت أيقونة جميع المحطات فيقولها المذيعون والمذيعات قبل بداية البرامج وفي الفواصل بكل حماس كونها تشعرهم بالانتماء من أعماق قلوبهم، فتعتبر هنا القاهرة هتاف يهتفونه في الإذاعة المصرية وعلى الرغم من مرور 89 عامًا إلا أن كلمات هنا القاهرة مازالت تعد شعار رسمي، وأيقونة شعبية لمحطات الإذاعة المصرية المختلفة التى ظهرت عبر السنوات.

وهنا القاهرة تعتبر حاملة لصوت مصر حول العالم لما سببته من تأثير بمجرد انطلاقها مع بدأ عمل الإذاعة المصرية، فتعد صوت مصر ورسالتها فى المحبة والسلام، واصبحت كلمات هنا القاهرة الأكثر استعانة فيما يخص القاهرة القديمة والجديدة كافة.

وانطلقت الإذاعة المصرية زادت اهميتها بشكل ملحوظ، حيث أعلن أنور السادات صباح يوم 23 من شهر يوليو عام‏1952،‏ أول بيان عن الثورة من ميكروفون الإذاعة‏,‏ وكانت تجاوب الشعب مع البيان، حيث توالت برقيات التأييد الفردية والجماعية علي الإذاعة‏,‏ التي ظلت تعلنها علي الرأي العام‏.‏

وبدأت الإذاعة المصرية مرحلة جديدة، حيث اتسمت بالتطور شكلا ومضمونا‏,‏ حيث عرفت الثورة منذ اللحظة الأولي أهمية الإذاعة في الرأي العام‏ وكانت قدمت خلال شهر واحد من قيام الثورة ‏51‏ حديثا وطنيا‏ و‏35‏ برنامجا خاصًا‏ و‏17‏ تمثيلية اذاعية وطنية‏ و‏37‏ قصيدة شعرية وزجلية تشرح أهدافها‏ الثورة.‏

يحتفل المصريين هنا القاهرة المصريين كونها انتشار شعار المحطات الإذاعية المصرية الفواصل أيقونة شعبية لإذاعة المصرية

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