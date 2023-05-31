الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجدي مرشد: إصلاح التعليم مدخل للإصلاح السياسي

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد

أعلن الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني  الأعلى للتعليم والتدريب، مؤكدا أن الكيان حلم منذ عقود.

وقال مرشد، في كلمته خلال جلسة مناقشة مشروع القانون بالحوار الوطني، إن إصلاح التعليم هو المدخل للإصلاح السياسي، مؤكدا أن تشكيل المجلس لا يتفق مع الحوكمة ولا بد من وجود مجلس تنفيذي ومجلس آخر  استشاري متخصص من الخبراء ينهض بالتعليم.

وأكد أن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا القانون به ثغرات قانونية في الصياغة، ولا بد من التوافق على قانون يساهم في النهوض بالعملية التعليمية وخروج جيل قادر على الإبداع.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

الدكتور مجدي مرشد قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم الحوار الوطنى إصلاح التعليم التنمية المستدامة

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