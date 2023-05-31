مجدي مرشد: إصلاح التعليم مدخل للإصلاح السياسي

أعلن الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مؤكدا أن الكيان حلم منذ عقود.

وقال مرشد، في كلمته خلال جلسة مناقشة مشروع القانون بالحوار الوطني، إن إصلاح التعليم هو المدخل للإصلاح السياسي، مؤكدا أن تشكيل المجلس لا يتفق مع الحوكمة ولا بد من وجود مجلس تنفيذي ومجلس آخر استشاري متخصص من الخبراء ينهض بالتعليم.

وأكد أن الاهتمام بالتعليم ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن هذا القانون به ثغرات قانونية في الصياغة، ولا بد من التوافق على قانون يساهم في النهوض بالعملية التعليمية وخروج جيل قادر على الإبداع.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.