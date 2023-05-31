الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

باسل عادل يقترح مساواة الخبراء بعدد تمثيل الوزراء في "الوطني للتعليم"

باسل عادل
باسل عادل

أعلن البرلماني السابق باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قائلا "موافقون على القانون ولكن لدينا بعض التعديلات".

وأضاف عادل، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني: "مش عاوزين المجلس الوطني الجديد يتحول للجنة وزارية جديدة ولدينا اقتراح بمساواة عدد الخبراء بعدد تمثيل الوزراء داخل المجلس".

وشدد عادل على ضرورة وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، موضحا أنه يجب تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية في قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد. 

وانتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ٥١ ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو.

كتلة الحوار الوطني المجلس الوطني الأعلى للتعليم المحور المجتمعي لجنة التعليم تمثيل الوزراء

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لنهاية العام الدراسي بالمحافظات

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

الأول من نوعه خارج أراضيها.. روسيا تبدأ تنفيذ مشروع ضخم فى اقتصادية قناة السويس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية 2023 عبر الدستور

نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا يناقش ديوان شعر "من بعد 12 بالليل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لايستحقون الذكاء الاصطناعي

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطني

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة