الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "أسرار مخ أينشتاين" على قناة "الوثائقية" قريبا

أسرار مخ أينشتاين
"أسرار مخ أينشتاين"

أعلنت قناة "الوثائقية" عرض فيلم "أسرار مخ أينشتاين"، الذي يتناول قصة حياة عبقري الفيزياء وأسطورة الرياضيات ألبرت أينشتاين، الذي أسهم بنظرياته الفيزيائية الفذة في إحداث تحول في نظرة الإنسان إلى الكون، وأعاد تصحيح كثير من المفاهيم الفيزيائية عن الجاذبية والضوء، بعد قرون من النظريات المتوارثة عن علماء سابقين.

الفيلم الذي يتكون من جزأين، يبدأ من قصة مثيرة لحادثة وفاة ألبرت أينشتاين عام 1955، الذي على الرغم من وصيته بحرق جثمانه فإن نقل جثمانه إلى مستشفى برينستون أغرى الطبيب الشرعي "توماس هارفي" بتشريح الجثمان، والحصول على مخ أينشتاين؛ في سبيل إجراء بحوث استكشافية لمعرفة أسرار مخ أينشتاين التي ضمنت له تفوقه العلمي اللامحدود، وبعدما قطّع هارفي مخ أينشتاين إلى نحو 240 قطعة لتقديمها إلى الباحثين، فوجئ باستهجانهم لفعلته، ورفضهم التعاون معه، أو مشاركته العبث بمخ عبقري الفيزياء، ليختفي هارفي ومعه مخ أينشتاين منذ ذلك الحين، ثم ينتقل الفيلم إلى اكتشاف السر الحقيقي وراء عبقرية أينشتاين التي غيرت مفاهيم البشرية عن المكان، والزمان، والمادة، والطاقة، بعدما استطاع في عام واحد تقديم أربع نظريات خاصة عن الظاهرة الكهروضوئية، ونشر النظرية النسبية الخاصة، وهو ما شكل ثورة معرفية غيرت من تاريخ العالم وواقعه.

كما يتناول الفيلم كثيرًا من المراحل الخاصة في حياة أينشتاين، بدءًا من علاقته بزوجته باحثة الفيزياء المحبطة ميليف، مرورًا بزوجته إيلسا، وصدامه مع النازية؛ لأصوله اليهودية، ودور نظرياته في اكتشاف القنبلة الذرية.. ويستمر الفيلم، في الجزء الثاني، في رحلة التقصي عن مكان مخ أينشتاين الذي لا يزال في حوزة الدكتور هارفي؛ في محاولة لاكتشاف ما إذا كانت هناك أسباب خلقية لتميز مخ أينشتاين عن بقية البشر.

أسرار مخ أينشتاين قناة الوثائقية الوثائقية قصة حياة عبقري الفيزياء الفيزياء

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