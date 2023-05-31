الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المثمر فى شتى المجالات، وقع اللواء أ.ح. عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة أسيوط.

ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمى والبحثى لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم فى الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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