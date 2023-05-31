مروان عطية لاعب الجولة الـ27 للدورى الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، عن الفائز بلقب رجل الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسبما ذكرت الرابطة، في بيان، عبر موقعها الرسمي، فإن مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، قد توج بجائزة لاعب الجولة الـ27 للدوري، وذلك بعد حصوله على أغلبية أصوات الجماهير.

وتفوق مروان عطية، في الاستفتاء الذي نشرته الرابطة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على كل من محمد حمدي زكي، لاعب أسوان، وأحمد عبدالرحمن زولا، لاعب طلائع الجيش، وأحمد العجوز، لاعب إنبي.

وكان مروان عطية، قد شارك في فوز الأهلي، على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، أمس الأول الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي، يحتل حاليًا صدارة ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز، برصيد 62 نقطة (من 24 مباراة)، يليه بيراميدز، في المركز الثاني، برصيد 58 نقطة.

ويأتي فيوتشر، في المركز الثالث، برصيد 54 نقطة، يليه الزمالك في المركز الرابع، برصيد 50 نقطة.