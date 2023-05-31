وظائف فنية بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. التفاصيل الكاملة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا-IRENA، عن فرص عمل ضمن فريق عملها متعدد الجنسيات، الذي يتكون من فريق الخبراء المتفانين والمتحمسين، وإتاحة الفرصة لتعزيز التبني الواسع النطاق للطاقة المتجددة، ومكافحة تغير المناخ والمشاركة في التنمية المستدامة العالمية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن "إيرينا" هي مكان عمل ديناميكي متعدد الثقافات ملتزم بالتنوع، بما في ذلك النساء والرجال المتفانين من جميع الجنسيات والخلفيات الدينية والعرقية.

ويهتم فريق "إيرينا" متعدد الجنسيات بتعزيز الطاقة المتجددة، والمساعدة في مكافحة تغير المناخ والمساهمة بنشاط في التنمية المستدامة العالمي، ويؤدي الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة إلى خلق العديد من فرص العمل، ويوظف القطاع الآن أكثر من 11 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع قيام المزيد من البلدان بتصنيع وتجارة وتركيب تقنيات الطاقة المتجددة كل عام، وتشغل النساء 32٪ من هذه الوظائف.

ويمنح العمل في الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) فرصة فريدة للعمل في بيئة ديناميكية ومتعددة الثقافات والمساهمة في تعزيز اعتماد واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومتزايد نحو مستقبل للطاقة المستدامة.

وترحب "إيرينا" بالطلبات المقدمة من مواطني جميع البلدان وتشجع النساء بشدة على التقديم عبر البريد الإلكتروني الخاصة بالوكالة.

الوظائف هي:

1- الفئة الفنية

عادة ما يكون الموظفون في هذه الفئات معينين دوليًا. يتطلب العمل في هذه الفئات مهارات تحليلية وتواصلية وخبرة فنية و/ أو قدرة إدارية وقيادية.

2- فئة الخدمة العامة

يتم تعيين الموظفين في هذه الفئة بشكل عام محليًا من المنطقة التي يقع فيها مكتب IRENA ولكن يمكن أن يكونوا من أي جنسية، يدعم عمل موظفي الخدمات العامة عمل الوكالة ويشمل الدعم الإداري والسكرتاري والكتابي بالإضافة إلى الوظائف الفنية المتخصصة، قد يؤدي الموظفون في هذه الفئة أعمالًا في أدوار إدارية مختلفة (مثل الموارد البشرية، والتمويل، والمشتريات، والخدمات العامة، وأنظمة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وما إلى ذلك) أو قد يقدمون الدعم للبرامج الموضوعية.

3- برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين

تقدم IRENA بعض فرص العمل في إطار برنامج الموظف الفني المبتدئ (JPO)، ويوفر البرنامج للمهنيين الشباب فرصة لاكتساب خبرة عملية في الوكالة، ويعزز مصدر المواهب المستقبلية المحتملة لـ IRENA. يعمل الموظفون المبتدئون كموظف محترف تحت إشراف أحد كبار المهنيين.

4- برنامج محترف مشارك

الغرض من البرنامج الاحترافي المعاون هو تمكين خريجي الجامعات الشباب الموهوبين وخريجيها من اكتساب خبرة مهنية مباشرة في عمل IRENA وإلقاء نظرة أعمق على دورها العالمي في تعزيز الطاقة المتجددة. يقدم البرنامج عرضًا قيمًا للأنشطة والعمليات والمجالات البرنامجية الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، عادةً ما يتم تعيين المحترفين المعاونين لمدة أولية مدتها عام واحد، والتي يمكن تجديدها لمدة عام آخر وفقًا لاحتياجات الخدمة.

5- الاستشاريين والمقاولين

كثيرًا ما تستخدم IRENA خبراء بموجب عقود استشارية فردية للعمل في مشاريع أو مهام قصيرة الأجل، المستشار هو سلطة معترف بها أو متخصص في مجال معين، تشاركه الوكالة بصفة استشارية أو استشارية أو لتقديم الخبرة أو المهارات أو المعرفة لأداء مهمة أو مهمة محددة، والتي قد تنطوي على تحليل القضايا أو عقد الندوات أو الدورات التدريبية ، وإعداد الوثائق للمؤتمرات والاجتماعات، أو كتابة التقارير عن الأمور التي تدخل في مجال تخصصهم.

6- برنامج التدريب الداخلي

يوفر برنامج التدريب الداخلي في IRENA فرصة للخريجين و/ أو طلاب الجامعات من خلفيات أكاديمية متنوعة لتعزيز خبرتهم التعليمية من خلال مهام العمل العملية، ويسمح للمرشحين المختارين باكتساب التعرض المباشر والبصيرة في عمل الوكالة ويوفر فرصة التعلم في مختلف المجالات المهنية، وتتراوح مدة التدريب عادة بين شهرين وستة أشهر.