الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى تصادم توك توك بسيارة ربع نقل بالدقهلية

تصادم توك توك بسيارة
تصادم توك توك بسيارة ربع نقل

أصيب أربعة أشخاص بإصابات بالغة بعد اصطدام توك توك بسيارة ربع نقل على طريق البصراط المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنزلة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على طريق البصراط المنزلة بسبب السرعة الزائدة والرعونة في القيادة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وتم نقل ثلاثة من المصابين إلى مستشفى المنزلة العام، والأخير إلى مستشفى الجمالية، وجميعهم فى حالة خطر، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طريق البصراط محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية

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