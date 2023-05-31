لو فاتك التريند| منة فضالي تنجو من كارثة.. وصورة ضحايا حادث مساكن شيراتون

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والاجتماعية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

خسائر كبيرة.. منة فضالي تنجو من كارثة بسبب "ماس كهربائي"

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرضها لأزمة بسبب "قفلة كهرباء" كادت أن تتسبب في حريق كبير، بسبب إهمال "كهربائي الكمباوند" الذي تسكن فيه.. للمزيد اضغط هنا.

صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

حصلت "الدستور" على صورة تجمع الطبيب أشرف الكيلاني وابنته دينا ضحيتي حادث مساكن شيراتون المروع، حيث لقيا مصرعهما دهسا على يد سائق سيارة ملاكي مسرع أسفل منزلهما بشارع سيد زكريا.. للمزيد اضغط هنا.

ابنة هيفاء تثير الجدل بإطلالة جريئة

أثارت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل بإطلالتها الجديدة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".. للمزيد اضغط هنا.

أشرف زكى لـ"الدستور": فوزى بجائزة الدولة التقديرية "حلم وحققته"

أعرب الفنان أشرف زكي عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، قائلًا إنها واحدة من أحلامه التي يريد تحقيقها خلال مسيرته الفنية.. للمزيد اضغط هنا.