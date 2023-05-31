الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحي: المصريون بحاجة للتعرف أكثر على حضارتهم للترحيب بالسائحين

محمد فاروق، الخبير
محمد فاروق، الخبير السياحي

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن الأقصر بها ثلث آثار العالم وفقًا لتقرير منظمة اليونسكو، حيث إن السائحين من مختلف دول العالم يرغبون في زيارة الأقصر وأسوان، لأنهما قمة السياحة الثقافية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة في مصر، ولا سيما في هذه المحافظة.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أننا كمصريين نحتاج إلى أن نعرف أكثر عن حضارتنا، ومشاهدة آثارنا الجميلة، وليس الذهاب إلى السياحة الشاطئية فقط، وضرورة معرفة أبنائنا تاريخ بلدهم.

وأوضح فاروق، أن موكب المومياوات كان له تأثير على الشباب وليس فقط على العالم كله، فكل ذلك مهم جدًا لمعرفة شبابنا ونشأته وبناءه على أهمية حضارتنا وآثارنا، وكيفية المحافظة عليها، والتشجيع على جذب السياح لها.

وناشد الخبير السياحي، جميع المصريين بزيارة الأماكن الآثرية، وزيارة المتاحف، مثل المتحف الكبير، والحضارة، لكي يعرف الشعب ثقافته وثرواته، حتى يرحب بالسائح لزيارة بلده.

 

33 ألف الأقصر وأسوان الحضارة المصرية القديمة الخبير السياحي السياحة الثقافية

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