إزالة 15 تعدٍ على أراضٍ زراعية بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد 15 حالة من التعديات بالمباني على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ21، والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية في مختلف انحاء محافظة قنا.

وأضاف "الداودي"، أن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين.

ولفت إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 29 حالة، منها 27 حالة تعد بالمباني على مساحة 6 ألاف و327 مترا، و2 حالة تعد بالزراعة، على مساحة 2 فدان و17 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة تعد بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2 فدان و9 قيراط.



يُذكر أن الموجة 21 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يجري تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى يوم 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الماضي وتستهدف حالات التعدى البسيطة، وحالات التعدى في المهد، بينما بدأت المرحلة الثانية يوم 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو المقبل وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.