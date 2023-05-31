الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسميًا.. "ولاد رزق 3.. القاضية" الاسم النهائي لفيلم أحمد عز الجديد

احمد عز
احمد عز

كشف السيناريست صلاح الجهيني، مؤلف سلسلة أفلام “ولاد رزق” بطولة الفنان أحمد عز وعدد كبير من النجوم، عن كواليس تصوير الجزء الثالث من الفيلم خلال العام المقبل.

وكشف “الجهيني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن اسم الجزء الجديد من فيلم ولاد رزق حيث اختار اسم “ولاد رزق 3.. القاضية” وهو من إخراج طارق العريان، وعلق الجهيني.

وعلق: “انسى كل اللي تعرفه عن ولاد رزق و ابتدي من الاول ، بس اوعى ، اوعى تسلم دماغك لحد فيهم”.

May be an image of ‎text that says '‎Microsoft Word Layout References P Search Mailings Review View Help Normal Paragraph Salah Gehiny No Spacing Heading Commen Heading2 Styles Title P SC A فيلم سيناريو III رزق ولاد "القاضية" تأليف الجهيني صلاح Ûx. Accessibility. Goodtogo إخراج العريان طارق Focus‎'‎

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم الجديد نهاية العام الجاري على أن يعرض الفيلم خلال العام المقبل للمشاركة في سباق موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى.

 

السيناريست صلاح الجهيني صلاح الجهيني ولاد رزق الفنان أحمد عز الجزء الجديد

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