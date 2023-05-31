رسميًا.. "ولاد رزق 3.. القاضية" الاسم النهائي لفيلم أحمد عز الجديد

كشف السيناريست صلاح الجهيني، مؤلف سلسلة أفلام “ولاد رزق” بطولة الفنان أحمد عز وعدد كبير من النجوم، عن كواليس تصوير الجزء الثالث من الفيلم خلال العام المقبل.

وكشف “الجهيني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن اسم الجزء الجديد من فيلم ولاد رزق حيث اختار اسم “ولاد رزق 3.. القاضية” وهو من إخراج طارق العريان، وعلق الجهيني.

وعلق: “انسى كل اللي تعرفه عن ولاد رزق و ابتدي من الاول ، بس اوعى ، اوعى تسلم دماغك لحد فيهم”.

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم الجديد نهاية العام الجاري على أن يعرض الفيلم خلال العام المقبل للمشاركة في سباق موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى.