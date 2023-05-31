الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليكيب: خطة بديلة من برشلونة لاستعادة خدمات ميسي في الصيف

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ولا تزال الأصداء مستمرة بشأن مستقبل ميسي في ظل توتر العلاقة بينه وبين إدارة باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، واقترابه من الرحيل في الصيف.

ويحاول نادي برشلونة الإسباني استعادة خدمات ميسي بشتى الطرق في الصيف، خاصة أن عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان سينتهي في 30 يونيو المقبل، ولا يريد تجديد عقده، ولكن يوجد في عقده بند يتيح له بالاستمرار حتى 2024، لكن يلزم موافقة الطرفين.

برشلونة يخطط لاستعادة خدمات ميسي على سبيل الإعارة من إنتر ميامي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة يرغب في استعادة خدمات ميسي في الصيف، حتى وإن كان على سبيل الإعارة، من خلال استغلال نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة تريد من نظيرتها في إنتر ميامي التعاقد مع ميسي في الصيف، ومن ثم ينتقل اللاعب إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 18 شهرًا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن برشلونة يريد استغلال رغبة نادي إنتر ميامي في الحصول على خدمات ميسي، مُشيرة إلى أن مسئولي النادي الكتالوني بدأوا التحرك لتنفيذ الخطة البديلة والتي أيضًا مُفيدة للطرفين.

وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2021، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بالمجان بعد نهاية عقده.

واستسلم نادي برشلونة لرحيل ميسي؛ بسبب معاناة النادي من أزمة اقتصادية كبيرة، بجانب ارتفاع رواتب اللاعبين، الأمر الذي جعل مهمة الاحتفاظ بخدمات البرغوث الأرجنتيني صعبة.

ويُعد ميسي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية أيضًا، للحصول على خدماته في الصيف المقبل، على رأسها نادي الهلال السعودي الذي رفع عرضه إلى 500 مليون دولار كراتب سنوي.

وأكدت التقارير الصحفية، أن ميسي لم يتخذ قراره النهائي بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان من عدمه، في تضارب واضح بين رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي، وبين ظهوره بقميص الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ميسى برشلونة ليونيل ميسى باريس سان جيرمان إنتر ميامي الميركاتو الصيفي

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