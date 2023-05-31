وفاة مواطن سقطت سيارته فى ترعة بميت غمر

لقى مواطن مصرعه بعد أن سقط بسيارة في ترعة على طريق ميت غمر المنصورة بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا بسقوط سيارة ملاكى داخل الترعة على طريق المنصورة ميت غمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى، كما توجه رئيس مركز ومدينة أجا لمكان الحادث، ووجه بانتشال السيارة والبحث عن المفقودين، بعد البحث تم استخراج جثة شاب مقيم بمدينة ميت غمر، ويحاول فريق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.