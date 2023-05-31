العالم أمام "نقطة تحول".. "القاهرة الإخبارية" ترصد تفاعل العالم مع الذكاء الاصطناعي

عرضت قناة “القاهرة الاخبارية”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد أهمية الذكاء الاصطناعي بعنوان "العالم أمام "نقطة تحول" بفعل الذكاء الاصطناعي.. هل نشهد تغيرات في الفترة القادمة؟".

وأكد التقرير أن العالم أمام نقطة تحول بفعل الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إنتاج رقائق إلكترونية بأعداد ضخمة، للتفاعل سريعًا مع التطور التكنولوجي.

وفي أول تصريح لرئيس شركة “نفيديا” جنسن هوانج، قال: “العالم بات أمام نقطة تحول في عصر الحوسبة الجديد”، جاء ذلك خلال مشاركته بمعرض للتكنولوجيا بتايوان.

يشار إلي الرقائق الإلكترونية التابعة للشركة "نفيديا" هي المكون الرئيسي في ثورة الذكاء الاصطناعي.

وعرض هوانج، في معرض للتكنولوجيا بتايوان مجموعه منتجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي بينها منصة للكمبيوتر عملاقه للذكاء الاصطناعي والتي تسمى DGX GH200، فيما تحتوي على 256 شريحة DGX GH200 الأسرع على الإطلاق، وتمثل نقطة تحول في عصر الحوسبة الجديد.

وأعلنت الشركة عن منصتها الجديدة المزودة بذاكرة بحجم 144 تيرابايت والتي تعمل بسرعة 1 إكسافلوب (أي أنها قادرة على إجراء مليار عملية حسابية كل ثانية)، وهي بذلك أسرع بـ 500 مرة من الجيل الذي يسبقها ما يجعلها متفوقة في تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو جيل جديد من الذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء محتوى جديد ومختلف كليا عن البيانات الأساسية المدخلة إليه.