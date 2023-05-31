الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الفائز بالتشجيعية في العلوم الاقتصادية: منحي الجائزة دليل على دعم القيادة السياسية للعلم والعلماء

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جانب من اعلان اسماء الفائزين

فاز الدكتور أحمد رمزي، بجائزة الدولة التشجيعية، التي اعتمدتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مجال العلوم القانونية والاقتصادية فرع "الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل"، ببحث بعنوان "Artificial neural Network for Modeling the Economic performance: A new perspect".

وقال الدكتور أحمد رمزي في تصريح خاص لـ "الدستور"، إنه لا يوجد أي تحديات في فوزه بجائزة الدولة التشجيعية، مشيرًا إلى أن حصوله على الجائزة دليل على توفيق من المولى عز وجل ودعم القيادة السياسية للعلم والعلماء.

ولفت إلى أن مشروع البحث يهدف إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية في تقييم وعمل نمذجة للأداء الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه عند قياس الأداء الاقتصادي لأي دولة يجب استخدام عدة مؤشرات، وأنه استطاع أن يتوصل من خلال الذكاء الاصطناعي أن يدمج عدة المؤشرات في مؤشر واحد. 

وأكد الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، أن هذا المشروع ليس الأول ولكنه عمل على عدة مشاريع سابقة ابرزها مشروع بحث عن نماذج تعلم الآلة، وهو يهدف إلى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد خطأ استهداف التضخم، وكيفية مساهمته في زيادة فعالية السياسات النقدية من قبل البنك المركزي. 

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اعتمدت قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

الدكتور أحمد رمزي الدولة التشجيعية الدكتورة نيفين الكيلاني القيادة السياسية الذكاء الاصطناعي الأداء الاقتصادي

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