روسيا: أسقطنا 11 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

كما أشارت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الروسي دمر آخر سفينة حربية لأوكرانيا بضربة دقيقة.

وقال بيان الدفاع الروسية "في 29 مايو ، نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا، تم تدمير آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية، يوري أوليفرينكو.

وأشارت الدفاع الروسية إلي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية صاروخا بعيد المدى من طراز"ستورم شادو" و12 صاروخا من طراز "هيمارس".

وتابعت الوزارة الروسية إنه تم تدمير مستودعات ذخيرة اللواء 60 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ليبتسي وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.

مدفيديف: أى مسئول بريطانى يعتبر هدفًا مشروعًا لنا

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، إنه يمكن اعتبار أي مسئول بريطاني هدفا مشروعا، خاصة أن موسكو تعتبر لندن في حالة حرب معها، حسبما أفادت روسيا اليوم.

تصريحات ميدفيدف جاءت تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق في استخدام القوة خارج حدودها.

أضاف: يجب على المسئولين البريطانيين أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي، والذي ينظم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، بما فيها اتفاقيات لاهاي وجنيف، يمكن اعتبارها في حالة حرب.

وأشار إلى أن بريطانيا حليفة لأوكرانيا وتزودها بالمساعدات العسكرية والمعدات والمتخصصين، لذا فإن أيا من مسئوليها المدنيين أو العسكريين يعد هدفًا مشروعًا لنا.

ووضعت روسيا، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، وفقًا لبيانات قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية المنشورة الثلاثاء.