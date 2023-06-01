بصوت الشيخ محمد رفعت.. أبرز المعلومات عن الإذاعة المصرية بعد 89 عاما لانطلاقها

انطلقت الإذاعة المصرية في مثل هذا اليوم منذ 89 عامًا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا، وبدأت بصوت الممثل والإذاعي أحمد سالم كأول مذيع في الإذاعة التي بدأت بصوت الشيخ محمد رفعت، وبالتزامن مع ذكرى افتتاحها في 31 من شهر مايو نقدم لكم من خلال هذه السطور تاريخ الإذاعة المصرية.

- برامج بداية الإذاعة المصرية

"هنا القاهرة"، كلمات بدأت بها الإذاعة المصرية بصوت أحمد سالم، ومن هنا بدأ تاريخ الإذاعة المصرية التي افتتحت بصوت الشيخ محمد رفعت بآيات من القرآن، وتلته كوكب الشرق أم كلثوم، وتولى سعيد باشا لطفي منصب أول رئيس للإذاعة المصرية.

ومنذ ذلك اليوم لم تتوقف الإذاعة المصرية عن البث، فكانت تشمل برامجا عدة تبدأ من البرنامج العام الذي يبدأ في السادسة صباحا بالقرآن الكريم ولمدة نصف ساعة، ثم كان ينتهي ببرنامج "سكة السلامة" بـ"السلامة يا حبيبي بالسلامة"، وصوت فؤاد المهندس وهو يقول "كلمتين وبس"، ثم يليه برنامج "همسة عتاب" و"أخبار خفيفة".

وفي تمام الساعة التاسعة تأتي مالكة قلوب المصريين أبلة فضيلة ببرنامجها "ربات البيوت"، وهناك العديد من البرامج الإذاعية التي تركت بصمة في الإذاعة المصرية، حيث كانت تقدم الإذاعية آمال العمدة تقدم سهرة الأسبوعية "ساعة زمان" والبرنامج العام "صحبة وأنا معهم".

-عمار الشريعي وغواص في بحر النغم

وكان لعمار الشريعي بـ"غواص في بحر النغم" بصمة في بداية الإذاعة المصرية، و أمال فهمي "على الناصية" وتطلب ما تحب سماعه في "ما يطلبه المستمعون"، ومنذ ذلك اليوم ولم يتوقف بث الإذاعة التي خطفت قلوب المستمعين.

وكان من أبرز تولوا رئاسة الإذاعة المصرية، محمد قاسم، و محمد حسني نجيب، محمد كامل الرحمان، محمد أمين حماد، وعبدالحميد الحديدي، وشهدت الإذاعة المصرية تنوعا في برامجها، حيث قدمت المنوعات، والقضايا، وجرب حظك، وساعة لقلبك التي كانت سببًا في ادخال البهجة ورسم الضحكة بالوجوه.