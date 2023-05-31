محافظ المنوفية يسلم هدية رئيس الجمهورية للأمهات المثاليات تقديرًا لكفاحهن

سلم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، هدية رئيس الجمهورية "شيكات مالية بقيمة 150 ألف جنيه" لـ3 أمهات مثاليات حققن المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة لهذا العام في مسابقة الأم المثالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

وسلم محافظ المنوفية شيكات مالية للأمهات المثاليات بقيمة 50 ألف جنيه للأم الواحدة لكل من السيدة/ نوال عبدالعظيم الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (أم بديلة)، والسيدة/ امتياز السيد الجندي الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (أم حياة كريمة)، السيدة/ سوزان منصور خميس الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، وذلك تقديرًا لقصص كفاحهن وما قدموه من تضحيات ومسيرة عطاء من أجل تربية أبنائهن حتى أصبحن المثل الأعلى والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرهن ومجتمعهن، ومما أهلهن للاختيار بالفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة في مسابقة الأم المثالية.

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي إلى أنه بفضل جهود محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمرأة، وفي سابقة هي الأولى من نوعها يتم اليوم تكريم 3 أمهات مثاليات من محافظة واحدة بهذه الهدية المقدمة من رئيس الجمهورية، واللاتي تم اختيارهن من قبل اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار المحافظ ووفقًا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية وتم تصعيدهن والاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوى كل المحافظات.

فيما أكد محافظ المنوفية أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي امتنانًا واعتزازًا بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور بارز في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل.