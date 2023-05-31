الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أميرة العادلى تطالب بمخطط قومى للبنية التعليمية والتحتية فى مصر

أميرة العادلي
أميرة العادلي

قالت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه خلال السنوات الماضية تم تسجيل تراجع في المؤشرات التعليمية المصرية، كما تراجعنا في التصنيفات، ولم نصل إلى النسب الدستورية في الصرف على التعليم وهو يعكس المعوقات التي نعيشها.

وأضافت العادلي، خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أنها لاحظت وجود جمل كالارتقاء بمنظومة التعليم لسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، مؤكدة أهمية هذه الجمل ولكن تتمنى أن تتحقق.

وأشارت إلى أن مشروع القانون لم ينص على استقلالية المجلس، ولم يتطرق إلى الموارد المالية التي لن يعمل بها، ولم ينص على معايير اختيار الخبراء، وشهد تكرار لفكرة الاختصاصات، وغياب لفكرة أكاديمية البحث العلمي، وغياب المجالس والهيئات، بالإضافة إلى غياب مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وطالبت بمخطط قومي للبنية التعليمية والتحتية في مصر، وتغيير النمط والنظرة للتعليم الزراعي والسياحي والفني، لافتة إلى أنه لا مواد عن الاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعهم.

أميرة العادلي مجلس النواب المؤشرات التعليمية مشروع القانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم الحوار الوطنى

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