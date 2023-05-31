الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإذاعة المصرية في ذكرى انطلاقها.. يوم تحدثت "القاهرة" إلى العالم

الاذاعة
الاذاعة

تحتفل مصر اليوم بذكرى أول بث للإذاعة المصرية 31 مايو عام 1934، والتي كان لها صدى كبير طوال قرابة 100 عام، بعد انطلاقتها بالجملة الأيقونية “هنا القاهرة”.

تفاصيل كبيرة شهدتها أول إذاعة مصرية، منذ انطلاقتها مع أول مذيع افتتحها، مرورا بالعديد من المذيعين والإعلاميين، باتوا أيقونات إعلامية في وجدان الشعب المصري. 

بدأ البث الإذاعي في مصر في عشرينيات القرن العشرين، وكانت عبارة عن إذاعات أهلية، وبدأ بث الإذاعة الحكومية المصرية في 31 مايو 1934 بالاتفاق مع شركة ماركوني، وقد مُصِّرَت في عام 1947 وألغي العقد مع شركة ماركوني.

حينها كان عدد محطات الإذاعة المصرية في بدايتها أ4 محطات حتى وصلت الآن إلى 10 محطات.

«هنا القاهرة» هي جملة شهيرة قالها أحمد سالم، وكانت من أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية في افتتاحها عام 1934، وهي عبارة جميلة تتألق بها إذاعة البرنامج العام وخاصةً عندما يقولها المذيعون والمذيعات قبل بداية البرامج وفي الفواصل بكل حماس وبكل انتماء ومن أعماق قلوبهم يهتفون هنا القاهرة.

بدأت الإذاعة بثها تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 31‏ مايو عام 1934 بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، وتلاها انطلاق صوت الآنسة أم كلثوم التى تقاضت 25 جنيهًا نظير إحيائها للافتتاح، وغنى أيضًا فى ذلك اليوم المطرب صالح عبد الحى، ثم مطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب، وشمل برنامج الإذاعة حسين شوقى أفندى الذى ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى بك، وألقى الشاعر على بك الجارم بصوته قصيدة تحية لملك البلاد فؤاد الأول ملك مصر والسودان، والمونولوجست محمد عبدالقدوس، والموسيقيان مدحت عاصم وسامي الشوا، ومع أحمد سالم كان المذيع محمد فتحى الذى عرف بلقب "كروان الإذاعة".

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