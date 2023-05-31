رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك بالمؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات باتحاد الجامعات العربية الروسية برعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، والذي تبدأ فعالياته بمقر جامعة الشارقة في مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية يوم 31 مايو الجاري، وتستمر هذه الفعاليات لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن جامعات عربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد، لا على مستوى الدولة والمنطقة فحسب، بل على مستوى العالم، حيث اجتمع تحت قباب جامعة الشارقة أكثر من 200 رئيس جامعة من 21 دولة عربية من المغرب في أقصى الغرب العربي إلى الخليج.

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة لأحدث التطورات العلمية بين أفضل 62 جامعة روسية، وأكثر من 150 جامعة عربية مختارة ممثلة لكل الدول عربية، وبالتالي تركز جلسات المؤتمر على رفع مستوى التعليم والتعلم والبحث العلمي من خلال الشراكة مع أعرق الجامعات العربية والعالمية. إضافة إلى وضع استراتيجيات وأطر التبادل بين الجامعات في شتى المجالات كالتبادل الطلابي والشراكات في البرامج التعليمية ومشاريع البحث العلمي، ليتم العمل على مد جسور التعاون بين الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية والجامعات في جمهورية روسيا الاتحادية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي أن المؤتمر سوف يناقش من خلال جلساته المتعددة مجموعة من المحاور مثل رسم استراتيجيات تبادل التجارب والخبرات، والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة والبرامج الرياضية، ومناقشة البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات المشاركة، ورسم آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية، والعمل على مواكبة التحول الرقمي في التعليم العالي في ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن مشاركة جامعة كفر الشيخ فى فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية تأتي ضمن استراتيجية توفير البيئة والمناخ المناسب للقاء وفتح أطر التعاون والتبادل على كافة الصّعد مع أكبر عدد من الجامعات في المنطقة والعالم.