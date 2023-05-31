الدكتورة حنان كمال الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية: مصر تدعم البحث العلمي والشباب

فازت الدكتورة حنان كمال عبد الغني أبوسكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بجائزة الدولة التشجيعية عن بحث بعنوان "ملامح الدعاية الانتخابية في ضوء الضوابط القانونية لانتخابات مجلس النواب 2020".

وقالت عبدالغني في تصريح خاص لـ"الدستور": “بدأت الدراسة الخاصة بى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحمد لله بعدها وفقنى الله للماجستير والدكتوراة وبعدها تم تعينى معيدة”.

وأضافت خلال تصريحاتها: “أجريت أبحاث ودراسات عدة رفقة أستاذ مساعد، لكنني اخترت هذا البحث للتقدم به في جائزة الدولة التشجيعية”.

وتابعت أن جائزة الدولة التشجيعية ميزتها أنها تمنح للشباب أقل من 40 عاما، وهذا تشجيع كبير للباحثين الشباب.

وأكدت الباحثة أن كل ما يقال عن أن الدولة تهتم بالرياضة فقط غير صحيح، إذ تهتم الدولة المصرية بالبحث العلمى وتدعمه وتدعم الباحثين.

ووجهت الدكتورة حنان كمال نصيحة للشباب تضعهم على طريق هالجائزة في المستقبل وتضمنت “الاستمرار في العمل وعدم الالتفات لأي شيء يعطلهم، والبعد كل البعد عن مشاحنات العمل، ويجب أن نكرس كل جهدنا للعمل”.

كانت قد اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها قبيل اعتماد جوائز الدولة التشجيعية، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "نجتمع اليوم للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة ، والتي تجسد عمق إيمان الدولة المصرية بقيمة ومكانة مبدعيها بمجالات العلم والثقافة المتعددة، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود مثقفيها ومبدعيها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا".

كما قدمت وزيرة الثقافة، التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، ووصفتها بتلك الجائزة العريقة والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها، كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر لكل القائمين على هذا الحدث، وخروجه بالشكل اللائق بوزارة الثقافة.