الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة: 34.3% زيادة في صادرات مصر للسوق الرواندي خلال 2022

جريدة الدستور

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ألفريد كاليسا، سفير رواندا بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية خلال المرحلة الأخيرة، حيث استضافت القاهرة الأسبوع الجاري مؤتمر اليوم المصري الرواندي للاستثمار والتجارة الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع مجلس تنمية رواندا بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورواندا، لافتاً إلى أنه جاري التفاهم بين البنك المركزي المصري والرواندي لتسوية المدفوعات في اطار آلية الصفقات المتكافئة بين مصر ورواندا بما يعطي دفعة لحركة التجارة بين البلدين.

وأوضح سمير أنه جاري التنسيق بين وزيري التجارة والصناعة بمصر ورواندا لزيادة معدلات التجارة  البينية  وتكثيف زيارات وفود رجال الأعمال من البلدين وتنظيم الفعاليات التي تسهم في ربط وتشبيك المستثمرين من مصر ورواند، بالتعاون مع جمعيات رجال الاعمال، مشيراً إلى أهمية تقديم الجانب الرواندي مزيداً من الدعم للجانب المصري فيما يخص ملف تسجيل واعتماد الأدوية المصرية في السوق الرواندي.

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة التجارة البينية بين مصر ورواندا من خلال زيادة معدلات استيراد وتصدير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر ورواندا من أسواق أخرى، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للسوق الرواندي ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 34.3% حيث بلغت نحو 55.5 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار خلال عام 2021، حيث تمثل أبرز بنود الصادرات المصرية للسوق الرواندي المنتجات الورقية والغذائية والطبية والزيوت.

من جانبه، نقل ألفريد كاليسا سفير رواندا بالقاهرة تحيات رئيس وزراء رواندا للحكومة المصرية وكذا تحيات وزير التجارة والصناعة الرواندي للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على التعاون البناء القائم بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة.

وأوضح كاليسا أن العاصمة الرواندية كيجالي ستستضيف خلال شهر أغسطس المقبل معرضاً دولياً، موجهاً الدعوة للوزير لزيارة المعرض وكذا مشاركة رجال الأعمال المصريين بأجنحة في المعرض بما يسهم في توطيد أواصر الصلة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.

استيراد استيراد وتصدير الاهتمام المشترك الاخيرة الاسبوع الجارى

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