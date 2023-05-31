100 شاب من كفر الشيخ يشاركون أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالقاهرة
أطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة للقاعدة الشعبية، ومشاركة بيفقرات فنية للإدارة المركزية لتنمية الشباب.
وشاركت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحضور 100 شاب من المحافظة بالماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و إشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية و فريق عمل الإدارة بالمديرية، وشارك بالماراثون أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.
وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تنظيم ماراثون رياضي للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تواكب أحدث التطورات العالمية؛ للارتقاء بمنظومة العمل والجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي إهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.
أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.