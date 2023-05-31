100 شاب من كفر الشيخ يشاركون أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالقاهرة

أطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة للقاعدة الشعبية، ومشاركة بيفقرات فنية للإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحضور 100 شاب من المحافظة بالماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و إشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية و فريق عمل الإدارة بالمديرية، وشارك بالماراثون أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تنظيم ماراثون رياضي للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تواكب أحدث التطورات العالمية؛ للارتقاء بمنظومة العمل والجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي إهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.