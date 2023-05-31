رئيس جامعة الزقازيق الأسبق يعلن موافقته على إنشاء "الوطني للتعليم"

أعلن الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأضاف شمس الدين، في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالحوار الوطني، أن هناك اتفاق على إنشاء المجلس الوطني في الجلسات السابقة ويجب أن يكون له دور في استقلال الجامعات ويكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر.

وأكد ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقيةن لافتا إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقي من غير انفتاح على العالم.

وطالب رئيس جامعة الزقايق السابق بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات، مضيفا "نريد مجلس فيه مرونه يدعم اللامركزية ويدعم الكفاءات"، مبديا تحفظه على وجود عدد كبير من الوزرات في تشكيل المجلس.

وانطلقت منذ قليل الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.

وكانت أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.