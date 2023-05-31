التضامن: تعاون وشراكة مع المجتمع المدنى لمد برامج الحماية الاجتماعية

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال التعاون مع عدد من الشركاء والذي يأتي فى مقدمتهم المجتمع المدني.

وأكدت وزارة التضامن وجود تعاون وشراكة عريضة مع المجتمع المدني الذي يعمل تحت مظلة التحالف الوطني، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لضم 600 ألف أسرة لتكافل وكرامة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما شهدت الوزارة مؤخرا توقيع بروتوكول مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لدعم المشروعات المتناهية الصغر لـ25 ألف سيدة بتكلفة 56 ألف جنيه.

أما عن الجانب العربي، فأكدت الوزارة أن من أهم توصيات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التمويل والتنمية العربية» والذي ضم 15 دولة عربية، تشكيل آلية موحدة من بنوك ومؤسسات التمويل العربي، بهدف حوكمة عمليات تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودعم نماذج مبتكرة من التمكين الاقتصادي.

وفيما يخص القارة الإفريقية، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات، لافتة إلى أن القارة الإفريقية باتت عامًا بعد عام، ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الإفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة.

وأشارت إلى أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمارات كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والإفريقية.