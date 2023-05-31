لتعويض رحيل رايا.. برينتفورد يتعاقد مع حارس هولندا

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، رسميًا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع حارس المرمى الهولندي مارك فليكي قادمًا من فرايبورج الألماني.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، اجتياز الدولي الهولندي الفحوصات الطبية ووقع على عقد مدته أربع سنوات حتى عام 2027.

ويأتي التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا ليكون الحارس الأساسي للفريق خلفًا للإسباني دافيد رايا الذي بات قريبا من الرحيل لمانشستر يونايتد الإنجليزي وفقًا للتقارير.

وكان موسم 2022-23 مميزًا لحارس فرايبورج، حيث حافظ على نظافة شباكه 13 مرة في 34 مباراة في الدوري الألماني وهي أعلى نتيجة في الدوري، حيث احتل فرايبورج المركز الخامس.

ظهر لأول مرة مع هولندا في 26 مارس 2022 في مباراة ودية 4-2 على الدنمارك، لم يخسر الحارس الآن في مبارياته الأربع مع منتخب بلاده.

وقال المدرب توماس فرانك عن صفقة الفريق الجديدة: "نحن سعداء للغاية بتوقيعنا مع مارك"، إنه لاعب ذو جودة عالية وسيعزز مجموعة حراس المرمى لدينا، لديه خبرة كبيرة وينضم إلينا بعد موسمين رائعين مع فرايبورج، الذي قضى للتو موسمًا رائعًا في الدوري الألماني ، واحتلال المركز الخامس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.