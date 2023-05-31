الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خسائر كبيرة.. منة فضالى تنجو من كارثة بسبب "ماس كهربائى"

منة فضالي
منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرضها لأزمة بسبب "قفلة كهرباء" كادت أن تتسبب في حريق كبير، بسبب إهمال "كهربائي الكمباوند" الذي تسكن فيه.

حريق بفيلا منة فضالي 

ونشرت منة عبر "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. يعني حصل قفلة في الفيلا عندي وخسائر كتير، والحمد لله إن الدنيا مولعتش علشان كهربائي عديم الأمانة في الكومباوند يعمل شغل فاشل، نتيجته إن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت، يعني محدش عنده ضمير ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس".

وتعاونت منة فضالي مع محمد رمضان مؤخرًا في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي عرض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا بشخصيتها ضمن أحداث العمل، حيث جسدت شخصية تسمى "نرجس" زوجة "جعفر العمدة" الذي جسد دوره الفنان محمد رمضان.

مسلسل "جعفر العمدة" مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات، سواء في عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا.
 

حريق بفيلا منة فضالي منة فضالي حريق الفنانة منة فضالي كهرباء

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