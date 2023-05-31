الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عمليات التعليم" تتابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة بحضور جميع أعضائها المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ. 

واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل.

 وشدد عطية على ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور.

وأكد أنه جرى تنفيذ برنامج تدريبى للمرشحين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة الثانوية العامة 2022_ 2023م.، حاضر به السيد حسام محمد محمود، وكيل  لجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط،   
بالتنسيق مع إداراتى شئون الطلبة والتطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأوضح سيد أن فعاليات التدريب تضمنت الإجراءات المنظمة والأساليب الحديثة لامتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية، فضلا عن التصدى للمشكلات الطارئة ان وجدت  وبما يكفل النزاهة والشفافية بفترة الامتحانات. 

وجرى فتح باب الحوار والمناقشة مع المرشحين وتلقى الاستفسارات والأسئلة وكل ما من شأنه ضمان سير الامتحانات بكل دقة وانضباط.

وكيل التعليم الوادي الجديد غرفه العمليات الرئيسية امتحانات الدبلومات الفنية عدم وجود أي مشكلات ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين

الأكثر قراءة

شاب يهتك عرض فتاة فى مايو: جامعتها برضاها فى وجود والدتها

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

بعد سداد أحمد عز 1.7 مليون لزينة.. متى تقام دعوى الدفع أو الحبس لنفقة الأطفال؟

ارتدوا الكمامات.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

حداد وعامل وراء خطف حقائب السيدات فى الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة

استطلاع إسرائيلى للرأى يظهر استمرار تراجع شعبية "نتنياهو"