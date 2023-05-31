"عمليات التعليم" تتابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد

قال المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة بحضور جميع أعضائها المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

واطمئن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل.

وشدد عطية على ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور.

وأكد أنه جرى تنفيذ برنامج تدريبى للمرشحين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة الثانوية العامة 2022_ 2023م.، حاضر به السيد حسام محمد محمود، وكيل لجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط،

بالتنسيق مع إداراتى شئون الطلبة والتطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأوضح سيد أن فعاليات التدريب تضمنت الإجراءات المنظمة والأساليب الحديثة لامتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية، فضلا عن التصدى للمشكلات الطارئة ان وجدت وبما يكفل النزاهة والشفافية بفترة الامتحانات.

وجرى فتح باب الحوار والمناقشة مع المرشحين وتلقى الاستفسارات والأسئلة وكل ما من شأنه ضمان سير الامتحانات بكل دقة وانضباط.